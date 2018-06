Sauditas pedem ajuda da França para evitar compra de mísseis russos pelo Catar

A Arábia Saudita buscou a ajuda da França para impedir que o Catar compre um sistema de defesa aérea russo, informa o jornal francês Le Monde.

O periódico afirmou ter visto uma carta escrita pelo rei saudita Salman ao presidente francês Emmanuel Macron para expressar suas “profundas preocupações” enquanto o Catar tenta comprar o S-400, o sistema de mísseis de defesa aérea mais avançado da Rússia.

Se os mísseis forem implantados, constaria na carta segundo o Le Monde, “o reino estaria pronto para tomar todas as medidas necessárias para eliminar este sistema de defesa, incluindo a ação militar”.

A Arábia Saudita e outros vizinhos árabes estão envolvidos em um impasse diplomático com o Catar desde o ano passado, alegando que o pais financia o terrorismo. A alegação é rejeitada pelos cataris.

O gabinete do presidente francês não respondeu imediatamente no domingo a um pedido de comentário. Fonte: Associated Press.