Satélite norte-coreano não seria capaz de realizar reconhecimento espacial, diz Coreia do Sul

O satélite que a não conseguiu colocar em órbita não era avançado o suficiente para conduzir o reconhecimento militar do espaço. É o que afirmaram militares da Coreia do Sul nesta quarta-feira, após recuperarem e estudarem os destroços.

A Coreia do Norte tentou lançar seu primeiro satélite espião no final de maio, mas o foguete de longo alcance que o carregava mergulhou nas águas da costa oeste da península coreana logo após a decolagem. O satélite faria parte de um sistema de reconhecimento baseado no espaço que a Coreia do Norte diz precisar para combater as crescentes ameaças à sua segurança nacional por exercícios militares da Coreia do Sul e dos Estados Unidos.

Após o lançamento fracassado, a Coreia do Sul mobilizou navios da Marinha, aeronaves e mergulhadores para recuperar os destroços do foguete e do satélite em uma operação de 36 dias que terminou na quarta-feira, disse o Estado-Maior Conjunto do Sul em comunicado. Diversas partes consideradas chave do foguete e do satélite foram recuperadas e os especialistas sul-coreanos e norte-americanos que os examinaram em conjunto concluíram que o satélite não era capaz de realizar trabalhos de reconhecimento militar.

A Coreia do Norte não respondeu imediatamente ao anúncio sul-coreano. No dia em que o lançamento falhou, a mídia estatal da Coreia do Norte disse que o foguete perdeu impulso após a separação de seu primeiro e segundo estágios e depois caiu no mar. Em uma reunião do partido governista no mês passado, o lançamento fracassado foi considerado como “a falha mais séria” deste ano e criticou duramente os responsáveis.