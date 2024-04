Sánchez diz que continuará como primeiro-ministro da Espanha, após dias de reflexão

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, disse nesta segunda-feira, 29, que permanecerá no cargo “com ainda mais força”, após passar dias refletindo sobre o assunto. No meio da semana passada, Sánchez surpreendeu o país ao anunciar que tiraria uma folga de cinco dias para pensar sobre seu futuro no cargo, após um tribunal iniciar procedimentos preliminares contra sua esposa, Begoña Gómez, por suposto envolvimento em um caso de corrupção. “Decidi continuar com ainda mais força à frente do governo da Espanha”, disse Sánchez, em discurso transmitido pela TV local. Fonte: Associated Press.