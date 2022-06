Russos lutam por última grande cidade em poder da Ucrânia em Donbas

Tropas russas e ucranianas travam “intensos combates” nos arredores de Severodonetsk, leste da Ucrânia, disseram nesta segunda-feira, 30, as autoridades da cidade, transformada em ruínas pelos ataques russos. Segundo o governador de Luhansk, Serhi Gaidai, a Rússia avança pelo sudeste e nordeste da cidade, último centro urbano ainda controlado pela Ucrânia na região de Donbas.

“(Os russos) usam as mesmas táticas. Bombardeiam por várias horas seguidas e depois atacam”, disse Gaidai. “Aqueles que atacam, morrem. Em seguida, bombardeios e ataques são retomados, e assim por diante, até que eles irrompem em algum lugar.”

Com as temperaturas subindo, Gaidai diz que há um “cheiro terrível de morte” nos arredores da cidade. Em discurso televisionado, o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, descreveu a captura de Severodonetsk como “uma tarefa fundamental para os russos” e disse que a Ucrânia está fazendo todo o possível para deter o avanço das tropas russas. “Cerca de 90% dos prédios estão danificados. Mais de dois terços do parque habitacional da cidade foram completamente destruídos”, afirmou.

Ruínas

Apesar dos bombardeios incessantes deixarem apenas ruínas para as forças ucranianas defenderem, a resistência ucraniana desacelerou a ofensiva russa em Donbas. Uma contraofensiva também conseguiu expulsar tropas da Rússia que ocupavam a vila de Toshkivka.

O Ministério da Defesa da Ucrânia disse que Moscou também está tentando se reagrupar para atacar a cidade de Sloviansk, a oeste. Capturar Severodonetsk e Lisichansk, cidades vizinhas, daria à Rússia o controle efetivo da Província de Luhansk, o que poderia levar o Kremlin declarar alguma forma de vitória.

No entanto, ao concentrar seus esforços em uma batalha pelaor uma única pequena cidade – Severodonetsk abrigava cerca de 100 mil pessoas antes da guerra -, a Rússia pode estar deixando outro território aberto a eventuais contra-ataques ucranianos.

Os últimos dias mostraram sinais iniciais de uma contraofensiva ucraniana no sul, onde Moscou tenta consolidar o controle da Província de Kherson.

O governo ucraniano garante que suas forças empurraram as tropas russas nos últimos dias para posições defensivas em três aldeias – Andriivka, Lozove e Bilohorka -, todas localizadas na margem sul do Rio Inhulets, fronteira com Kherson, que foi uma das primeiras cidades a cair quando a guerra começou, em 24 de fevereiro.

Artilharia

Autoridades ucranianas planejaram por semanas um contra-ataque na área para ameaçar as rotas de abastecimento da Rússia para Kherson em pontes sobre o Rio Dnipro.

A Ucrânia sempre afirmou que, para isso, necessitava do sistemas de artilharia prometidos por EUA e outros aliados. Agora, essas armas já podem ser vistas na linha de frente no teatro oriental da guerra, mas não se sabe se elas também serão usadas no contra-ataque no sul do país. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.