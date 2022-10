Mundo Rússia usa drones iranianos e causa desequilíbrio nas relações com Israel

Israel tem sido pressionada para assumir uma posição favorável à Ucrânia na guerra contra a Rússia, após o Kremlin utilizar drones de fabricação iraniana no conflito e estreitar laços com o país, um desafeto de Israel há anos.

Até então, Israel havia recusado os frequentes pedidos da Ucrânia para enviar sistemas de defesa aérea e outros equipamentos militares, além de não ter colocado sanções econômicas rígidas à Rússia, apesar de destinar ajuda humanitária aos ucranianos.

“Não há mais dúvidas de onde Israel deve ficar neste conflito sangrento”, escreveu Nachman Shai, ministro de assuntos da diáspora de Israel, no Twitter. “Chegou a hora de a Ucrânia também receber ajuda militar, assim como os Estados Unidos e os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) fornecem.”

O ex-presidente russo Dmitry Medvedev publicou no Telegram que fornecer ajuda militar à Ucrânia seria “um movimento muito imprudente” de Israel. Já o governo iraniano negou ter fornecido drones a Moscou, mas autoridades americanas afirmam que isso tem ocorrido desde agosto.