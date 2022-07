Rússia, Ucrânia e Turquia se aproximam de acordo para corredor de exportação

Autoridades da Rússia, Ucrânia, Turquia e das Nações Unidas concordaram com os principais pontos de um plano para a retomada das exportações de grãos ucranianos pelo Mar Negro, disseram líderes turcos e da ONU. Durante reunião nesta quarta-feira (13), as autoridades concordaram em estabelecer um centro de coordenação em Istambul, onde representantes dos três países e da ONU supervisionariam os embarques de grãos, disse o ministro da Defesa da Turquia.

O entendimento é o primeiro avanço concreto após semanas de diplomacia liderada pela ONU e pela Turquia com o objetivo de aliviar uma crise alimentar global desencadeada pela invasão russa da Ucrânia. Com o conflito, milhões de toneladas de grãos ficaram retidas no país, resultando em menor oferta e preços mais altos nos mercados internacionais.

Mais de 95% dos grãos da Ucrânia costumavam ser exportados pelo Mar Negro. Com essa rota bloqueada, o país está exportando menos de um terço do volume normal, através de suas fronteiras com a União Europeia e por meio de barcaças no Danúbio que descarregam em navios no porto romeno de Constanta.

“Hoje (quarta) houve um passo importante e substantivo, um passo para um acordo abrangente”, disse o secretário-geral da ONU, António Guterres, a repórteres em Nova York.

Autoridades observaram que um possível acordo ainda precisaria ser assinado pelo presidente russo, Vladimir Putin, e que isso poderá acontecer na próxima semana, quando o líder russo se encontrará com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, em Teerã.

Sob o amplo acordo alcançado nesta quarta-feira, grãos poderão ser enviados de três portos da Ucrânia sob escolta de navios do país, com um cessar-fogo para proteger os navios dentro de limites geográficos e alguma varredura de minas, disse uma pessoa familiarizada com as negociações.

A marinha turca inspecionaria os navios vazios que chegassem aos portos ucranianos por causa do receio da Rússia de que as embarcações sejam usadas para transportar armas ocidentais para as forças de Kiev. A ONU estabelecerá um centro de comando e controle em Istambul para monitorar os níveis de ameaça aos embarques.

Detalhes técnicos ainda precisam ser resolvidos, incluindo como as minas colocadas nos portos ucranianos serão removidas, disse a pessoa familiarizada com as negociações. A Ucrânia tinha dito originalmente à ONU que uma passagem segura poderia ser mapeada através de seus campos minados, mas as chamadas minas flutuantes também terão que ser removidas, disse a autoridade ocidental.

Tentativas anteriores de um acordo para a criação de um corredor de grãos no Mar Negro fracassaram em parte porque a Ucrânia está relutante em remover minas marítimas que diz serem cruciais. Líderes ucranianos estão exigindo garantias de segurança em troca da remoção de qualquer uma de suas minas. Fonte: Dow Jones Newswires.