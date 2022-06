Mundo Rússia toma cidade no leste e controla 20% do território da Ucrânia

Ao completar 100 dias de invasão à Ucrânia, nesta sexta-feira, 3, o Exército russo ocupa 20% do território ucraniano, estreitando o cerco ao leste do país, principal objetivo de Moscou. Nesta quinta-feira 2, véspera dos 100.º dia da guerra, a Rússia tomou Severodonetsk, cidade estratégica para se alcançar o controle total de Donbass.

O presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, confirmou a dimensão da ocupação russa em uma videoconferência ao Parlamento de Luxemburgo e explicou que as linhas de frente da batalha agora se estendiam por mais de 1.000 km.

Segundo o estado-maior das forças armadas da Ucrânia, além do ataque à cidade, as forças russas também estavam atacando outras partes do leste e nordeste do país.

“A situação no leste é muito difícil”, admitiu o presidente ucraniano em entrevista ao veículo americano Newsmax. “Estamos perdendo de 60 a 100 soldados por dia, mortos em ação, e cerca de 500 pessoas feridas em ação”, disse ele.

Avanço russo

Com constantes bombardeios a centros urbanos, a ação russa na região leste começa a dar frutos. Três meses após o início da invasão, as forças russas controlam em torno de 125 mil km2. Desde a anexação da Crimeia e a captura de um terço de Donbass em 2014 até o início da invasão, as forças russas ou pró-russas controlavam 43 mil km2 na Ucrânia.

A partir de 24 de fevereiro,o Exército russo avançou no leste e no sul, ao longo da costa do Mar Negro e do Mar de Azov, e controla agora um corredor costeiro estratégico que liga o leste da Rússia à Crimeia. “A situação mais difícil está na região de Luhansk, onde o inimigo está tentando expulsar nossas tropas de suas posições”, disse o comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Valeri Zalujni, em um comunicado.

O controle de Severodonetsk e Lysychansk, do outro lado do rio Siverski Donets, daria a Moscou o controle de toda Luhansk – um dos objetivos declarados do presidente russo, Vladimir Putin. Isso mudaria ainda mais o impulso do campo de batalha em favor da Rússia depois que suas forças foram afastadas da capital Kiev e do norte da Ucrânia.

Zelensky visita leste da Ucrânia

Pela primeira vez desde o início da ofensiva russa, presidente ucraniano visitou região leste do país, Moscou retirou tropas para focar os ataques no Donbass

As forças de Moscou também estão tentando avançar para o sul, em direção às principais cidades de Kramatorsk e Sloviansk, controladas pela Ucrânia, na província de Donetsk, disse o provincial Pavlo Kyrylenko.

Impacto econômico

A guerra na Ucrânia está tendo um impacto enorme na economia mundial. A Rússia conquistou alguns dos maiores portos marítimos ucranianos e sua marinha controla as rotas marítimas críticas do Mar Negro, bloqueando as exportações agrícolas ucranianas e aprofundando a crise alimentar global.

A Rússia e a Ucrânia, juntas, respondem por quase um terço da oferta global de trigo, enquanto a Rússia também é um importante exportador de fertilizantes e a Ucrânia um importante fornecedor de milho e óleo de girassol.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Oleg Nikolenko, disse que Kiev está trabalhando com parceiros internacionais para criar uma missão apoiada pela ONU para restaurar o tráfego do Mar Negro e liberar suprimentos agrícolas ucranianos.

Em mais uma evidência do estresse econômico, o banco central da Ucrânia elevou a principal taxa de juros de 10% para 25%, a maior em sete anos, para combater a inflação crescente e proteger a moeda hryvnia. consulte Mais informação

O presidente do banco, Kyrylo Shevchenko, também disse que é hora de iniciar negociações com o FMI (Fundo Monetário Internacional) sobre um novo programa de apoio econômico.

Moscou descreveu como “autodestrutiva” a decisão desta semana da União Europeia de eliminar 90% das importações de petróleo russo até o final de 2022, dizendo que a medida poderia desestabilizar os mercados globais de energia.

O conflito também abalou os arranjos de segurança da Europa, levando a Finlândia e a Suécia a buscarem a adesão à Otan, embora a Turquia, membro da aliança, esteja bloqueando esse movimento, acusando Estocolmo e Helsinque de abrigar pessoas ligadas a militantes curdos. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)