Mundo Rússia revoga licença de importante jornal independente crítico do Kremlin

Um tribunal em Moscou manteve nesta segunda-feira (5) uma moção de autoridades da Rússia para revogar a licença de um importante jornal independente, que há anos tem sido crítico ao Kremlin. Trata-se da mais recente medida de uma investida de meses contra a imprensa independente, ativistas da oposição e grupos pelos direitos humanos.

A decisão contra o Novaya Gazeta, jornal independente russo mais renomado, ocorre em meio à campanha militar na Ucrânia e ao esforço do governo russo para calar críticos do que Moscou qualifica como uma “operação militar especial”. Editor-chefe da publicação e Nobel da Paz, Dmitry Muratov qualificou a decisão desta segunda-feira como “política” e “sem a mínima base política”, prometendo contestá-la.

O órgão regulador da imprensa e da internet no país, Roskomnadzor, entrou na Justiça para revogar a licença ao acusar o jornal de não entregar um alvará a autoridades a tempo. Em 28 de março, o Novaya Gazeta havia anunciado que suspenderia suas operações durante a duração da “operação especial” na Ucrânia. Sua equipe, porém, lançou um novo projeto, Novaya Gazeta Europe, crítico à operação militar.

O Escritório de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas criticou a decisão sobre o jornal, em comunicado nesta segunda-feira. Segundo ele, trata-se de mais um golpe contra a imprensa independente, com atividades comprometidas por restrições legais e maiores controles oficiais diante do conflito na Ucrânia. Fonte: Associated Press.