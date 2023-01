Mundo Rússia reivindica sucesso em cidade ucraniana de Soledar, no 1º avanço em meses

A Rússia alegou nesta quarta-feira que teve seu primeiro êxito significativo na Ucrânia desde julho ao capturar a maior parte da cidade de Soledar, no leste do país, após semanas de pesados combates liderados pela empresa militar privada Wagner. O controlador da Wagner, Yevgeny Prigozhin, postou uma foto de si mesmo em um local que parecia ser Soledar, dizendo que, embora o território da cidade esteja sob controle de seus combatentes, ainda ocorrem conflitos de rua com o restante das forças ucranianas na área central.

Autoridades ucranianas reconheceram o avanço da Wagner em Soledar, cidade turística com população pré-guerra de 10.000 pessoas, mas negaram que tivesse sido conquistada.

O avanço dos russos em Soledar compromete a capacidade da Ucrânia de defender a cidade vizinha de Bakhmut, que os soldados da Wagner vêm atacando nos últimos seis meses. Cidade muito maior e porta de entrada para a metade da região de Donetsk reivindicada pela Rússia, Bakhmut se tornou um símbolo da resistência ucraniana na guerra – e o principal palco de batalha do conflito nas últimas semanas.

O presidente da Ucrânia, VolodymIr ZelenskI, visitou soldados da linha de frente em Bakhmut pouco antes de viajar para os EUA, no mês passado. Fonte: Dow Jones Newswires.