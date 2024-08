Rússia reforça a segurança na região da incursão ucraniana, mas os combates se espalham

A Rússia anunciou neste sábado, 10, o que chamou de operação de contraterrorismo para aumentar a segurança na região da fronteira com a Ucrânia, onde uma incursão nesta semana pelas forças ucranianas pegou as tropas russas desprevenidas e expôs suas vulnerabilidades militares.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que os combates continuam na região de Kursk e que o exército realizou ataques aéreos contra as forças ucranianas, incluindo o uso de uma bomba termobárica que causa uma onda de explosão e cria um vácuo que sufoca seus alvos.

As medidas anunciadas para Kursk e para as regiões vizinhas de Belgorod e Bryansk, que fazem fronteira com a Ucrânia, permitem que o governo realoque os residentes, controle as comunicações telefônicas e requisite veículos.

O ataque que começou na terça-feira, 6, e é a maior incursão transfronteiriça da guerra, levantando preocupações sobre a possibilidade de os combates se espalharem para além da Ucrânia.

Na vizinha Belarus, onde as tropas russas estão posicionadas, mas que não enviou seu próprio exército para a Ucrânia, o presidente Alexander Lukashenko informou neste sábado que suas defesas aéreas abateram objetos não especificados lançados da Ucrânia que estavam sobrevoando o território do país. “Não entendo por que a Ucrânia precisa disso. Precisamos descobrir isso. Como eu disse antes, deixamos claro para eles que quaisquer provocações não ficarão sem resposta”, disse Lukashenko, de acordo com a agência de notícias estatal Belta.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que reforços estão sendo enviados a Kursk para combater o ataque da Ucrânia, com a Rússia implantando vários lançadores de foguetes, armas de artilharia rebocadas, tanques transportados em reboques e veículos pesados sobre esteiras.

O ministério relatou combates nos arredores de Sudzha, a cerca de 10 quilômetros da fronteira. A cidade possui um importante centro de trânsito de dutos para as exportações de gás natural russo para a Europa.

Há poucas informações confiáveis sobre a ousada operação da Ucrânia e seus objetivos estratégicos não são claros. As autoridades ucranianas se recusaram a comentar sobre a incursão, que está ocorrendo a cerca de 500 quilômetros a sudoeste de Moscou.