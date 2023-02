Rússia recorre ao yuan da China como alternativa ao dólar americano

A Rússia tem adotado o yuan chinês como alternativa diante das limitações às redes financeiras ocidentais e ao dólar americano. Exportadores de energia estão cada vez mais sendo pagos em yuan. O fundo soberano da Rússia está usando a moeda chinesa para armazenar suas riquezas de petróleo. As empresas russas tomaram empréstimos em yuan e as famílias estão guardando suas economias na moeda.

A valorização da moeda chinesa dentro da Rússia aprofunda os laços entre dois países que por muito tempo rivalizaram pela influência global, mas que se aproximaram em meio ao descontentamento compartilhado com o Ocidente. Também serve à campanha longa e frustrada da China para tornar o yuan um ativo mais proeminente das finanças e do comércio globais.

Um porta-voz do Ministério das Finanças da Rússia disse que a moeda chinesa está “assumindo um papel cada vez mais importante” em seu fundo soberano, que dobrou a parcela de reservas em yuan, para 60% em dezembro. O Ministério começou a vender yuans em janeiro para cobrir seu crescente déficit orçamentário. A parcela das exportações russas pagas em yuan subiu de 0,4% antes do início da guerra para 14% em setembro, segundo dados do banco central.