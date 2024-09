Rússia: queda de helicóptero em península de vulcões mata todas as 22 pessoas a bordo - O Liberal

Funcionários de emergência russos disseram nesta segunda-feira, 2, que recuperaram os corpos de todas as 22 pessoas de um helicóptero que caiu no extremo oriente da Rússia, sem deixar sobreviventes.

O acidente ocorreu na Kamchatka – uma península intocada com numerosos vulcões, conhecida por sua beleza acidentada e rica vida selvagem. Um helicóptero Mi-8 com 19 turistas e três membros da tripulação a bordo decolou perto do vulcão Vachkazhets no último sábado, 30 de agosto, e os socorristas localizaram os destroços no dia seguinte.

A agência de notícias estatal russa RIA Novosti informou, citando funcionários de emergência, que o acidente provavelmente ocorreu devido à baixa visibilidade em condições climáticas adversas. A filial local do Comitê de Investigação, o principal órgão de aplicação da lei da Rússia, disse em um comunicado nesta segunda-feira que foi aberta uma investigação sobre um possível erro do piloto ou uma falha técnica.

O Mi-8 é um helicóptero de dois motores projetado na década de 1960. É amplamente utilizado na Rússia, onde acidentes têm sido frequentes, bem como em países vizinhos e em muitas outras nações.

A mídia russa descreveu o operador de voo Vityaz-Aero como uma das maiores transportadoras da região de Kamchatka. Após um acidente de helicóptero em 2021, no qual oito pessoas morreram, as autoridades baniram a empresa de transportar passageiros enquanto investigavam uma possível violação das regras de segurança de voo. A Vityaz-Aero é a maior de várias transportadoras locais que levam turistas à reserva Kronotsky, uma atração que inclui a única bacia de gêiseres da Rússia.