Rússia na presidência rotativa do CS da ONU é ‘tapa na cara’, diz ministro ucraniano

O ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, afirmou, em uma rede social, que a presidência da Rússia no Conselho (CS) de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) “é um tapa na cara da comunidade internacional”. Os russos assumiram a cadeira neste sábado, dia 1º, por um mês em substituição a Moçambique. Em maio, a Suíça assume o posto.

Kuleba conclamou ainda os atuais membros do colegiado “a frustrar qualquer tentativa russa de abusar de sua presidência”. Ele reafirmou também que o país vizinho dos ucranianos é “um fora da lei” no próprio conselho ao compartilhar posicionamento emitido em dezembro, por sua Pasta no qual argumenta que os russos foram admitidos no colegiado sem “seguir o mesmo caminho legal internacional” dos outros componentes do grupo.