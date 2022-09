Rússia: Medvedev ameaça usar armas nucleares na Ucrânia e diz não estar blefando

Uma autoridade de segurança russa de alto escalão fez nesta terça-feira (27) a ameaça mais contundente sobre o direito de Moscou de usar armas nucleares contra a Ucrânia. Dmitry Medvedev, secretário do Conselho de Segurança encabeçado pelo presidente russo, Vladimir Putin, disse que “se uma ameaça à Rússia se elevar acima de um certo nível de perigo, teremos de responder sem pedir o consentimento de ninguém ou fazer longas consultas”, acrescentando que “isso certamente não é um blefe”.

Medvedev é um dos aliados mais próximos de Putin e é amplamente visto como um “porta-voz” das visões do presidente russo. A Ucrânia e países do Ocidente têm minimizado eventuais comentários do Kremlin sobre uso de armas nucleares classificando-as como “tática de medo”.

Medvedev insistiu que o direito de usar armas nucleares está em linha com a doutrina russa de dissuasão nuclear, que estabelece que armas do tipo podem ser utilizadas se o país sofrer um ataque nuclear ou em caso de agressões com armas convencionais que “ameaçam a própria existência de nosso Estado”. Fonte: Associated Press.