Rússia marca eleições para março de 2024 e aproxima Putin de um quinto mandato

Os legisladores na Rússia marcaram as eleições presidenciais de 2024 no país para 17 de março, aproximando o atual presidente Vladimir Putin de um quinto mandato. Putin, de 71 anos, ainda não anunciou a sua intenção de concorrer novamente, mas espera-se que o faça em breve, agora que o dia das eleições está marcado. A Comissão Eleitoral Central da Rússia planeja realizar uma reunião na sexta-feira (8) sobre a campanha presidencial.

Questionado sobre se Putin decidiu buscar a reeleição, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, pediu aos repórteres que “fossem pacientes”.

Devido às reformas constitucionais que orquestrou, Putin é elegível para mais dois mandatos de seis anos depois do seu atual mandato expirar no próximo ano, permitindo-lhe potencialmente permanecer no poder até 2036. Fonte: Associated Press.