Rússia irá cortar produção de petróleo, em resposta a teto de preço do Ocidente

A Rússia irá cortar sua produção de petróleo em 500 mil barris por dia (bpd) em março, em resposta à iniciativa do Ocidente de limitar os preços do petróleo russo em função da guerra na Ucrânia, afirmou nesta sexta-feira, 10, o vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, segundo múltiplos relatos da mídia russa.

“A partir de hoje, vendemos totalmente nossa produção de petróleo, mas, como declaramos antes, não venderemos petróleo a aqueles que direta ou indiretamente aderirem ao ‘teto de preço'”, disse Novak, segundo a agência de notícias russa Tass.

Os países do G-7 impuseram um teto de preço de US$ 60 ao barril de petróleo russo embarcado para países fora do Ocidente. O objetivo é manter o fluxo de petróleo nos mercados globais, de forma a evitar os saltos de preços vistos no ano passado e, ao mesmo tempo, limitar receitas que a Rússia poderia usar para financiar a guerra contra a Ucrânia. Fonte: Associated Press.