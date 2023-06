Mundo Rússia: forças do grupo Wagner entraram sem resistência na cidade russa de Rostov, diz líder

O líder do grupo militar Wagner, Yevgeny Prigozhin, que apoia a Rússia na guerra contra a Ucrânia, afirmou neste sábado (horário local) que suas forças entraram sem encontrar resistência na cidade russa de Rostov. O avanço acontece horas após Prigozhin clamar por uma rebelião armada para derrubar o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu.

Este é o desafio mais direto do chefe do grupo Wagner ao Kremlin e – em um sinal de quão seriamente o governo russo está considerando a ameaça – a segurança foi reforçada em Moscou e em Rostov-on-Don, que abriga o quartel-general militar russo na região sul e também supervisiona os combates na Ucrânia.

Os serviços de segurança também reagiram imediatamente, abrindo uma investigação criminal contra Yevgeny Prigozhin e pedindo sua prisão.

Contudo, Prigozhin manteve a ameaça e relatou que suas forças chegaram a Rostov, dizendo que não enfrentaram resistência de jovens recrutas nos postos de controle e acrescentando que suas forças “não estão lutando contra crianças”. “Mas vamos destruir qualquer um que estiver em nosso caminho”, disse ele. “Estamos avançando e vamos até o fim.”

Segundo ele, os campos do grupo Wagner na Ucrânia foram atingidos por foguetes, helicópteros e tiros de artilharia por ordem de um general da Rússia, supostamente após uma reunião com o ministro Shoigu, na qual teriam decidido destruir o grupo. O Ministério da Defesa nega a realização do ataque.