Rússia faz novo ataque a instalações de energia da Ucrânia

A Rússia lançou uma nova barragem de mísseis e drones num ataque noturno à Ucrânia, disseram autoridades em Kiev na manhã deste sábado, 22, danificando instalações de energia no sudeste e oeste do país e ferindo pelo menos dois trabalhadores da energia.

No seu oitavo grande ataque a centrais elétricas ucranianas desde que Moscou intensificou os ataques à infraestrutura energética há três meses, a Rússia disparou 16 mísseis e 13 drones Shahed contra instalações energéticas e infraestruturas críticas, informou a Força Aérea Ucraniana.

As defesas aéreas da Ucrânia interceptaram 12 dos 16 mísseis e todos os 13 drones lançados pela Rússia, disse a Força Aérea.

A operadora estatal de rede elétrica Ukrenergo disse que os ataques danificaram equipamentos em instalações na região sudeste de Zaporizhzhia e na região oeste de Lviv.

Dois trabalhadores do setor de energia ficaram feridos na região de Zaporizhzhia quando ocorreu um incêndio em uma instalação de energia, segundo o governador regional, Ivan Fedorov.

Sem grandes alterações comunicadas ao longo da linha da frente de 1.000 km (600 milhas), onde uma recente investida das forças do Kremlin no leste e nordeste da Ucrânia obteve apenas ganhos incrementais, ambos os lados apontaram para objetivos infraestruturais, procurando refrear a capacidade de outros lutarem numa guerra que está agora no seu terceiro ano.

O ataque noturno de Moscou a Zaporizhzhia e Lviv segue os ataques militares ucranianos a três refinarias de petróleo no sul da Rússia durante a noite de sexta-feira, 21.

A Ucrânia trabalha para lidar com uma nova onda de apagões contínuos depois de ataques implacáveis da Rússia terem destruído metade da capacidade de produção de energia do país.

Em outros desdobramentos, o governador da região parcialmente ocupada de Donetsk, no leste da Ucrânia, disse no sábado que os ataques russos mataram cinco pessoas e feriram outras sete no dia anterior.

Um policial foi morto na região parcialmente ocupada de Kherson como resultado de um ataque de drones russos a um posto de controle, disse a Polícia Nacional Ucraniana.

Na Rússia, os sistemas de defesa aérea destruíram durante a noite cinco drones sobre o Mar de Azov e as regiões ocidentais de Bryansk e Smolensk, disse o Ministério da Defesa russo.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial.