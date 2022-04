Rússia expulsa diplomatas alemães em ato retaliatório contra Berlim

A Rússia está expulsando dezenas de diplomatas alemães em um ato recíproco depois que Berlim recentemente expulsou de integrantes do corpo diplomático russo. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse nesta segunda-feira, 25, que declarou 40 diplomatas alemães persona non grata em uma “resposta simétrica” à expulsão de diplomatas russos por Berlim no início deste mês por supostos crimes de guerra de Moscou contra civis na Ucrânia.

Vários países europeus disseram recentemente que estão expulsando dezenas de funcionários russos por ameaças à segurança nacional, citando espionagem e operações de influência como motivos. Na semana passada, a Rússia disse que estava expulsando funcionários das embaixadas holandesa, austríaca e belga em Moscou em um movimento retaliatório. As expulsões ocorrem quando as relações já turbulentas entre Moscou e a maioria das capitais europeias se deterioraram desde a invasão da Ucrânia por Moscou em fevereiro.