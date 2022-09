Rússia encerra votações nesta terça se prepara para anexar regiões ucranianas

O governo da Rússia encerra nesta terça-feira, 27, as votações em partes ocupadas da Ucrânia, enquanto se prepara para anunciar a anexação de uma parte do país que invadiu há sete meses após sofrer baixas no campo de batalha.

Ridicularizado como uma farsa por autoridades ucranianas e ocidentais, os votos sobre a adesão à Rússia são projetados para conferir um verniz de legitimidade à apropriação de terras por Moscou. Os votos também permitirão alegar que qualquer esforço das forças ucranianas para recapturar o território equivale a um ataque à própria Rússia.

A votação em partes controladas pela Rússia de quatro regiões – Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia – está em andamento desde 23 de setembro e deve terminar nesta terça-feira. As quatro regiões que a Rússia pretende anexar juntas representam cerca de 15% do território ucraniano.

O presidente Vladimir Putin pode anunciar a anexação na sexta-feira, quando deve discursar no parlamento da Rússia, disse o Ministério da Defesa do Reino Unido.

“Os líderes da Rússia quase certamente esperam que qualquer anúncio de adesão seja visto como uma justificativa da ‘operação militar especial’ e consolide o apoio patriótico ao conflito”, disse o ministério.