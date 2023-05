Rússia emite ordem de prisão contra senador americano por fala sobre Ucrânia

O Ministério do Interior da Rússia emitiu nesta segunda-feira, 29, uma ordem de prisão contra Lindsey Graham, senador dos Estados Unidos, por declarações dele relacionadas à guerra na Ucrânia. Em vídeo editado de sua reunião na sexta-feira com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, o senador republicano pela Carolina do Sul dizia que “os russos estão morrendo” e descrevia a assistência militar dos EUA ao país como “o melhor dinheiro que já gastamos”.

As declarações de Graham foram editadas e pareciam de partes diferentes de uma conversa, mas o vídeo de qualquer modo gerou fortes críticas na Rússia. Porta-voz do presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov criticou o fato no domingo.

O Comitê Investigativo, principal agência de investigação criminal da Rússia, abriu processo contra Graham. O Ministério do Interior emitiu a ordem de prisão. Graham está entre os mais de 200 membros do Congresso americano banidos por Moscou desde o ano passado de entrar na Rússia.

No Twitter, Graham comentou que ficava “com imensa alegria” por ter provocado “a ira do regime de Putin”. E reafirma seu apoio à Ucrânia até que todos os soldados russos sejam expulsos do país.