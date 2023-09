Brasil e Mundo Rússia e Ucrânia participam de reunião do Conselho de Seguraça da ONU, no foco do dia

Todos os olhares estarão voltados para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e para o principal diplomata da Rússia numa reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta quarta-feira.

A reunião à margem do encontro anual de líderes mundiais na Assembleia Geral tem lugar durante uma contraofensiva ucraniana, que tem sido mais lenta do que Kiev esperava, sem nenhum fim à vista para a guerra. Zelensky está em busca de equipamento militar ocidental adicional e está indo para Washington para reuniões com o presidente dos EUA, Joe Biden, e membros do Congresso. A Rússia está supostamente se preparando para uma longa guerra.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, abrirá a reunião do conselho de 15 membros e Zelensky deverá segui-lo, em sua primeira aparição pessoal perante o órgão de segurança. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, é o número 11 da lista, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, deverá segui-lo.

Não há garantia de que Lavrov e Zelensky se cruzarão fisicamente nesta quarta-feira. Eles poderiam optar por entrar na sala em horários diferentes. Ainda assim, a própria possibilidade marca um novo momento tenso para um conselho que discutiu de forma tensa a guerra na Ucrânia muitas e muitas vezes.

De acordo com as regras do conselho, os 15 membros do conselho falam – os cinco países permanentes com direito de veto, os EUA, a Rússia, a China, o Reino Unido e a França, e 10 membros eleitos que cumprem mandatos de dois anos. Dezenas de outros também se inscreveram para falar na quarta-feira. O assento de cada membro deve estar ocupado, mas qualquer diplomata ou funcionário credenciado pode ocupá-lo. Eles costumam trocar várias vezes durante uma reunião.

A Ucrânia tem estado sob pressão de alguns membros do conselho, incluindo a China, para engajar conversas para encerrar a guerra, que ceifou dezenas de milhares de vidas em ambos lados.

Espera-se que Zelensky discuta o seu plano de paz de dez pontos, que estabeleceria um tribunal especial para processar crimes de guerra russos e criaria uma arquitetura de segurança com garantias para a independência da Ucrânia.

A sessão de quarta-feira também oferece à Rússia a oportunidade de responder, no âmbito das Nações Unidas, ao discurso de alto nível de Zelensky, na terça-feira.

O presidente ucraniano acusou a Rússia de usar alimentos, energia e até crianças como armas na guerra – e alertou outros líderes que “quando o ódio é usado como arma contra uma nação, nunca para aí”. Fonte: Associated Press