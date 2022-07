Rússia e China criticam Otan, após alertas da aliança

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) foi criticada por Moscou e Pequim nesta quinta-feira, 30, após classificar a Rússia como “ameaça direta” e dizer que a China impõe “sérios desafios” à estabilidade global. A China acusou a Otan de “atacar maliciosamente e difamar” o país. Segundo a missão chinesa na União Europeia, a Otan “alega que outros países impõem ameaças, mas é a Otan que está criando problemas ao redor do mundo”.

Ao encerrar uma reunião de cúpula em Madri, a capital espanhola, a Otan fez um grave alerta de que o mundo mergulhou numa perigosa fase de competição entre grandes potências e ameaças variadas, que vão de ataques cibernéticos a mudanças climáticas.

Líderes da Otan também fizeram convites formais a Finlândia e Suécia para aderir à aliança, depois de superarem a resistência inicial da Turquia. Se a filiação dos dois países nórdicos for aprovada pelos 30 integrantes da aliança, a Otan passará a ter uma nova fronteira de 1.300 quilômetros com a Rússia. Fonte: Associated Press.