Rússia diz ter recebido mais de 1 milhão de civis ucranianos nos últimos 2 meses

Mais de 1 milhão de civis, incluindo quase 200 mil crianças, foram levados da Ucrânia para a Rússia em meio à guerra entre os dois países nos últimos dois meses, segundo informações do Ministério de Defesa russo, citadas pela agência de notícias local Tass. Os civis foram retirados das “perigosas regiões” de Donetsk, Lugansk e outras partes da Ucrânia, de acordo com a agência russa. Detalhes sobre a localização dos ucranianos ou circunstâncias da remoção não foram divulgados. Fonte: Associated Press.