Rússia diz estar surpresa por Trump cancelar reunião com Putin

O Kremlin afirmou que não foi notificado do cancelamento de uma aguardada reunião entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o dos Estados Unidos, Donald Trump. Agências de notícias russas citaram o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, segundo o qual Moscou foi informada do cancelamento apenas por uma mensagem de Trump no Twitter.

Peskov disse que a delegação russa já está a caminho da cúpula do G-20 na Argentina. O porta-voz afirmou que o cancelamento significa que Putin terá “um par de horas a mais” para “reuniões úteis” com outros líderes.

Trump cancelou a reunião de modo abrupto na quinta-feira. Em uma mensagem, o presidente americano disse que não seria apropriado se reunir com Putin, já que a Rússia não devolveu três embarcações ucranianas apreendidas no domingo. A Rússia também deteve 24 ucranianos. Fonte: Associated Press.