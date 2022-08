Rússia derruba drones da Ucrânia na Crimeia, enquanto guerra se dissemina

Autoridades da Rússia afirmaram que o país derrubou drones da Ucrânia na Crimeia neste sábado, enquanto os ucranianos afirmam que as forças russas seguem adiante com esforços para tomar uma das poucas cidades do leste do país ainda fora do controle russo. Os militares russos ainda mantinham ataques no norte e no sul da Ucrânia, disseminando o confronto pelo país.

Na Crimeia, anexada por Moscou em 2014, autoridades russas disseram que defesas aéreas locais derrubaram um drone sobre a sede da Frota da Rússia no Mar Negro, em Sebastopol. Foi o segundo incidente com drone em três semanas no local e após explosões em um campo aéreo e depósito de munição na península neste mês.

A Rússia considera a Crimeia território russo agora, sobretudo após construir uma grande ponte na península. Já autoridades da Ucrânia nunca aceitaram essa anexação. Enquanto isso, ataques em áreas no sul ucraniano, ao norte da Crimeia, têm se intensificado nas últimas semanas. Fonte: Associated Press.