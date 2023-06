Rússia bombardeia cidade ucraniana inundada por colapso de barragem após Zelenksi visitar área

Forças russas bombardearam nesta quinta-feira (8) uma cidade do sul da Ucrânia que foi inundada por um colapso catastrófico de barragem, disseram autoridades ucranianas. O ataque forçou a suspensão do trabalho de resgate por algumas horas, e ocorreu após o presidente Volodimir Zelenski viajar para a área a fim de avaliar os danos.

Ao menos cinco pessoas morreram, muitas estão desabrigadas e dezenas de milhares estão sem água potável após a destruição da barragem de Kakhovka. A Ucrânia acusou a Rússia de explodir a instalação, que as forças de Moscou controlavam, enquanto a Rússia disse que a Ucrânia bombardeou a barragem.

A inundação que se seguiu arruinou colheitas, deslocou minas terrestres, causou danos ambientais generalizados e preparou o terreno para a escassez de eletricidade a longo prazo.

Na cidade de Kherson, o maior município afetado, repetidos bombardeios russos ecoaram no início da tarde, não muito longe de uma praça onde equipes de emergência e voluntários estavam distribuindo ajuda. Alguns pontos de evacuação na cidade foram atingidos, ferindo oito pessoas, de acordo com o Ministério de Assuntos Internos da Ucrânia. Fonte: Associated Press.