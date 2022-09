Rússia ataca usinas elétricas na Ucrânia após contraofensiva

A Rússia atacou usinas de energia e outras infraestruturas da Ucrânia neste domingo. As ofensivas causaram interrupções generalizadas em todo o país ucraniano, enquanto as forças de Kiev faziam um contra-ataque rápido que expulsou as tropas de Moscou de faixas do território que ocupavam no nordeste e no sul.

O bombardeio russo provocou um grande incêndio em uma central elétrica na periferia oeste de Kharkiv e matou pelo menos uma pessoa. O presidente Volodymyr Zelenskyy denunciou os “ataques deliberados e cínicos com mísseis” contra alvos civis como atos de terrorismo.

Autoridades ucranianas disseram que a Rússia atingiu Kharkiv TEC-5, a segunda maior usina de calor e energia do país. O prefeito de Kharkiv, Igor Terekhov, chamou a falta de energia ocasionada pelo ataque de “vingança do agressor russo pelos sucessos de nosso Exército na frente, em particular, na região de Kharkiv”.

Mas Zelenskyy permaneceu desafiador apesar dos ataques. Dirigindo-se à Rússia, ele acrescentou: “Você ainda acha que pode nos intimidar, nos quebrar, nos forçar a fazer concessões? … Frio, fome, escuridão e sede para nós não são tão assustadores e mortais quanto sua ‘amizade e fraternidade’, mas a história colocará tudo no lugar. E estaremos com gás, luz, água e comida e SEM você!”

Contra-ataque

A ação de Kiev nos últimos dias para recuperar as áreas ocupadas pela Rússia na região de Kharkiv forçou Moscou a retirar suas tropas para evitar que fossem cercadas.

O chefe militar da Ucrânia, general Valerii Zaluzhnyy, disse que suas forças recapturaram cerca de 3 mil quilômetros quadrados desde que a contraofensiva começou no início de setembro. Ele disse que as tropas ucranianas estão a apenas 50 quilômetros da fronteira russa.