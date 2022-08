Rússia ataca portos da Ucrânia, após explosões na Crimeia

Mísseis da Rússia atingiram duas cidades portuárias da Ucrânia, após uma série de explosões na Crimeia que segundo analistas é parte de um esforço mais amplo para deslocar forças russas do território no sul do país. Chefe da administração militar regional de Odessa, Serhiy Bratchuk disse que os foguetes caíram na cidade nas primeiras horas desta quarta-feira, após terem sido disparados de um avião, segundo informações do comando sul das Forças Armadas ucranianas. Quatro civis ficaram feridos.

Explosões também foram ouvidas em vários distritos de Mykolaiv, segundo o prefeito Oleksandr Sienkevych. Dois mísseis atingiram uma universidade que o prefeito disse que havia visitado dias antes.

Os ataques ocorrem um dia após explosões na Crimeia pela segunda vez em menos de duas semanas. Segundo uma autoridade ucraniana, as explosões foram trabalho de sabotadores. A Rússia também disse que houve sabotagem, na primeira admissão oficial de um ataque na península anexada por Moscou em 2014. Fonte: Associated Press.