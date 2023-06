Rússia ataca Kiev pelo ar, mas defesa ucraniana neutraliza parte dos drones

As defesas aéreas ucranianas derrubaram 32 dos 35 drones explosivos Shahed lançados pela Rússia nesta terça-feira, a maioria deles em Kiev, segundo oficiais. O bombardeio expôs buracos na proteção aérea do país depois de quase 16 meses de guerra.

O ataque russo teve como foco principal as regiões ao redor da capital ucraniana e durou cerca de três horas. Ele foi parte de um bombardeio maior, que abrangeu até mesmo áreas da região de Lviv, próxima à fronteira com a Polônia.

Segundo o porta-voz da Força Aérea da Ucrânia, Yuriy Ihnat, os drones Shahed conseguiram chegar até Lviv por conta da inabilidade dos mecanismos de defesa aérea para cobrir uma área tão grande. Sistemas de defesa aérea são, em sua maioria, dedicados a proteger as grandes cidades e pontos-chave de infraestrutura, como usinas nucleares, pontuou Ihnat.

A defesa aérea da Ucrânia foi reforçada com armas sofisticadas provenientes de aliados do Ocidente, o que aumentou o grau de sucesso na derrubada de drones e mísseis do inimigo. Os ataques aéreos russos coincidem com o início da contra ofensiva ucraniana, que tem como objetivo retirar as forças do Kremlin do território que ocupam desde a invasão em fevereiro de 2022.