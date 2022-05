Mundo Rússia anuncia veto à entrada do primeiro-ministro japonês no país

A Rússia anunciou proibição à entrada do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, no país, citando a “campanha antirrussa sem precedentes” travada pelo governo da nação insular asiática.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia informou, nesta quarta-feira, que também impôs sanções contra o ministro das Relações Exteriores japonês, Yoshimasa Hayashi, o ministro da Defesa, Nobuo Kishi, o ministro das Finanças, Shunichi Suzuki, o ministro da Justiça, Yoshihisa Furukawa, e o porta-voz do governo, Hirokazu Matsuno.

A nova rodada de restrições de viagem do Kremlin inclui 63 pessoas do Japão. “Tóquio está tomando medidas práticas destinadas a desmantelar os laços de boa vizinhança, prejudicando a economia da Rússia e a posição internacional do nosso país”, afirmou Moscou.

As duas nações têm uma disputa territorial sobre ilhas ao norte do Japão que foram tomadas pelas forças soviéticas no final da Segunda Guerra Mundial e permanecem sob controle russo. Moscou disse recentemente que estava interrompendo as negociações sobre as ilhas, e as autoridades russas descreveram o assunto como encerrado.

A Rússia já havia adotado punições semelhantes ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e aos primeiros-ministros de Canadá, Justin Trudeau, e Reino Unido, Boris Johnson. Fonte: Dow Jones Newswires.