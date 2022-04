Rússia anuncia que tomou o controle da cidade de Mariupol na Ucrânia

O presidente russo Vladimir Putin ordenou que suas forças não atacassem a cidade ucraniana de Mariupol. A região já está sob controle da tropa, conforme informações do governo russo. A declaração foi anunciada nesta quinta-feira, 21.

O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse que o resto da cidade além da extensa usina siderúrgica Azovstal, onde as forças ucranianas estão entrincheiradas, seguem “cercados e o perímetro está bloqueado com segurança”.

Putin saudou isso como um “sucesso”.

A Ucrânia, por sua vez, ainda não confirmou essa informação.

Mísseis e artilharias russas teriam atingidos mais de mil alvos militares na Ucrânia durante a noite, incluindo 162 posições de tiro, afirmou o Ministério da Defesa.

As forças russas e os separatistas apoiados pela Rússia também assumiram o controle total da cidade de Kreminna no leste Ucrânia, ainda segundo o ministério. COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS