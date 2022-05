Rússia anuncia expulsão de dois diplomatas finlandeses, em retaliação

O Ministério de Relações Exteriores da Rússia anunciou nesta terça-feira (17) que vai expulsar dois diplomatas da embaixada finlandesa em Moscou, em retaliação a uma decisão da Finlândia de expulsar dois diplomatas russos. Em comunicado, o ministério também protestou contra o que descreveu como “rumo de confronto da Finlândia em relação à Rússia”, numa aparente referência aos planos do país de aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).