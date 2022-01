Rússia acusa Ocidente de planejar ‘provocações’ na Ucrânia

A Rússia acusou o Ocidente de planejar “provocações” na Ucrânia, apesar das suspeitas de que Moscou esteja preparando uma invasão ao país vizinho. Porta-voz do Ministério de Relações Exteriores russo, Maria Zakharova disse nesta quinta-feira (20) que alegações ucranianas e de países ocidentais sobre um iminente ataque russo à Ucrânia são um “pretexto para lançar provocações próprias em larga escala, incluindo de caráter militar”.

“Elas podem ter consequências extremamente trágicas para a segurança regional e global”, afirmou Zakharova, citando uma recente entrega de armas à Ucrânia por aviões de transporte militar britânicos.

Já o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que uma ameaça dos EUA de possivelmente cortar a Rússia do sistema bancário global pode encorajar forças ucranianas a tentarem retomar o controle da Bacia do Donets, no leste da Ucrânia. Atualmente, a região está sob domínio de separatistas apoiados pela Rússia. Fonte: Associated Press.