Rosalynn Carter, ex-primeira-dama dos EUA, morre aos 96 anos

A ex-primeira-dama dos EUA Rosalynn Carter morreu neste domingo, 19, aos 96 anos, informou a fundação The Carter Center. Ela era casada com o ex-presidente americano Jimmy Carter, que governou o País entre 1977 e 1981.

A fundação destacou os trabalhos feitos por Rosalynn nas últimas décadas em defesa da saúde mental e das mulheres. “Ela deixa seus filhos Jack, Chip, Jeff e Amy, além de 11 netos e 14 bisnetos. Um neto morreu em 2015”, citou a nota da fundação.

O ex-presidente Carter, que completou 99 anos no último 1º de outubro, disse que Rosalynn foi sua parceira em tudo que realizou. “Ela me deu orientação e incentivo sábios quando eu precisei. Enquanto ela esteve no mundo, eu sempre soube que alguém me amou e me apoiou”, disse.

O filho Chip afirmou que Rosalynn foi uma mãe amorosa e uma extraordinária primeira-dama. “Minha mãe foi uma grande humanitária. Sua vida de serviço e compaixão foi um exemplo para todos os americanos”, afirmou.

Rosalynn e Jimmy Carter nasceram em Plains, na Geórgia, uma pequena cidade. Foi neste município em que os dois se casaram em 1946. E moravam juntos até o momento.