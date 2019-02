Risco de Brexit sem acordo aumenta e é preciso que nos preparemos, diz UE

Comissário para Assuntos Econômicos e Financeiros da União Europeia, Pierre Moscovici afirmou nesta segunda-feira que tem aumentado o risco de uma saída do Reino Unido do bloco, o Brexit, sem um acordo. Segundo ele, a Comissão Europeia e alfândegas dos países têm “trabalhado duro para estar prontos para introduzir checagens e controles de produtos entre a UE e o Reino Unido”.

Moscovici disse em nota divulgada pela UE que a preparação é importante para proteger consumidores e o mercado interno. Segundo ele, é preciso que as empresas que fazem negócios com o Reino Unido se apressem para cumprir as regras alfandegárias logo depois da saída do país, prevista para 30 de março. “Não há tempo a perder e estamos aqui para ajudar com a campanha de informação”, comentou.

A UE e o Reino Unido já negociaram um acordo para a saída do país do bloco, mas parlamentares britânicos têm se recusado a confirmar a iniciativa, com a intenção de renegociar alguns pontos, sobretudo o status futuro da fronteira entre as Irlandas. A premiê britânica, Theresa May, tem tentado retomar o diálogo, mas Bruxelas resiste e diz que não haverá nova oferta, o que aumenta a chance de uma saída sem acordo algum.