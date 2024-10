Respaldo do Brics foi fundamental para proposta de taxar os super ricos, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira, 23, à cúpula do Brics, que os integrantes do bloco foram fundamentais para o avanço da proposta de taxação dos super ricos, um ideia adotada pelo governo brasileiro nas discussões globais como forma de reduzir a desigualdade. O evento está sendo realizado em Kazan, na Rússia, mas Lula participou por videoconferência depois de ter cancelado a viagem por causa de um acidente doméstico.

Lula abriu seu discurso agradecendo o apoio dos integrantes do bloco à presidência brasileira no G20, neste ano. O petista usou o protagonismo temporário do País à frente do grupo das maiores economias globais para pautar o combate às desigualdades. “Seu respaldo do Brics foi fundamental para avançar em iniciativas que são crucial para redução das desigualdades, como taxação dos super ricos”, disse o presidente brasileiro.

Lula também disse que o Brics é um “ator incontornável” nas discussões sobre o enfrentamento às mudanças climáticas, mas voltou a marcar posição de que a maior responsabilidade é dos países mais desenvolvidos.

“Não há dúvidas de que a maior responsabilidade recai sobre os países ricos, cujo histórico de emissões culminou na crise climática que nos aflige hoje. É preciso ir além dos US$ 100 bilhões anuais prometidos e não cumpridos e fortalecer medidas de monitoramento dos compromissos assumidos”, declarou o presidente brasileiro. Apesar disso, Lula disse que cabe aos países emergentes “fazerem sua parte” para limitar o aumento da temperatura global.