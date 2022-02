Representante do governo dos EUA diz que ‘invasão na Ucrânia está em curso’

O vice-assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jon Finer, classificou nesta terça a incursão militar russa em regiões separatistas no leste da Ucrânia como uma “invasão”. Essa foi a primeira vez que um representante do governo americano usou o termo publicamente para se referir à mobilização.

“Uma invasão é uma invasão, e é isso o que está em curso”, afirmou, em entrevista à CNN nesta manhã. “Esse é o início da mais recente invasão da Rússia na Ucrânia e já estamos vendo nossa resposta”, acrescentou.

O vice-assessor ponderou que Moscou já vem invadindo o território vizinho desde 2014, quando a Crimeia foi anexada à Rússia. Finer afirmou ainda que os EUA coordenaram com a Alemanha a suspensão do gasoduto Nord Stream 2, em retaliação pela decisão do Kremlin de reconhecer Donetsk e Luhansk, na Ucrânia, como repúblicas independentes. Segundo ele, ainda hoje, serão anunciadas medidas adicionais dos americanos em resposta aos últimos desdobramento.

A Casa Branca decidiu começar a se referir às ações da Rússia como uma “invasão” por causa da situação em campo, de acordo com uma autoridade dos EUA que falou à Associated Press sob condição de anonimato. Com informações da Associated Press.