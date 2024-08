Relatório de inquérito de impeachment contra Biden não encontra irregularidades criminais

Republicanos da Câmara dos EUA divulgaram nesta segunda-feira, 19, seu relatório inicial de inquérito de impeachment sobre o presidente Joe Biden, alegando abuso de poder e obstrução da justiça nas transações financeiras de seu filho Hunter Biden e familiares.

O inquérito de quase um ano dos republicanos não chega a alegar qualquer irregularidade criminal do presidente. Em vez disso, o relatório de quase 300 páginas, divulgado no dia de abertura da Convenção Nacional Democrata, afirma que a família Biden negociou sua “marca” em empreendimentos comerciais de maneiras corruptas que abrem espaço para um pedido de impeachment.

Com Biden não concorrendo mais à reeleição, os próximos passos são altamente incertos. Republicanos da Câmara não tiveram apoio de integrantes do partido para seguir em frente com um impeachment do presidente, e a aprovação pelo Senado está ainda mais distante. Muitos republicanos preferem focar a atenção na provável candidata presidencial do Partido Democrata, a vice-presidente Kamala Harris, com algumas investigações em andamento.

A Casa Branca rejeitou o inquérito de impeachment da Câmara como uma “manobra” e encorajou os republicanos da Câmara a “seguir em frente”. Fonte: Associated Press.