Relação de Trump e Bolsonaro é oportunidade, diz membro do governo dos EUA

O diretor do Conselho de Segurança Nacional, John Bolton, afirmou há pouco que os Estados Unidos veem a relação entre o líder americano, Donald Trump, e o presidente eleito, Jair Bolsonaro, como uma “oportunidade histórica para nos aproximar”.

Em declarações feitas a repórteres na Casa Branca, Bolton destacou que a sua reunião com Bolsonaro, que está prevista para ocorrer quando o membro do governo americano estiver na América Latina para a cúpula do G-20, que começa na sexta-feira na Argentina, “foi resultado da ligação de Trump a Bolsonaro na noite da eleição”, depois da qual eles desenvolveram uma “relação próxima”.