Reino Unido: trabalhistas estão à frente em pesquisa de intenção de voto

A última pesquisa de intenção de voto do YouGov/Times mostra o Partido Trabalhista com 54% dos votos, nove pontos acima do levantamento anterior, de segunda-feira. Enquanto isso, os conservadores caíram para 21% da intenção de voto, uma queda de sete pontos.

Além de ser seu nível recorde em uma pesquisa do YouGov, a vantagem de 33 pontos do Partido Trabalhista é o número mais alto já registrado em qualquer pesquisa publicada desde o final dos anos 1990 no país.

A transferência direta de eleitores para longe dos conservadores e dos liberais democratas é a principal razão para a liderança recorde do Partido Trabalhista hoje. O contexto é estar no meio de um ciclo de notícias muito negativas para o governo conservador, com as consequências econômicas do pacote profundamente impopular anunciado na sexta-feira. Simultaneamente,os trabalhistas desfrutam de maior cobertura e exposição – inclusive de políticas populares como a criação de uma empresa pública de energia.

De acordo com analistas, acrescente-se ainda a frustração pública de longo prazo com a maneira como o governo lida com o custo de vida e a diminuição da fé no Partido Conservador para lidar com a economia, e tudo isso cria um ambiente tóxico na opinião pública para o governo.