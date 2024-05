Reino Unido: trabalhista Starmer atrai indecisos com promessa de proteger segurança nacional

O líder da oposição britânica, Keir Starmer, disse aos eleitores indecisos que podem confiar no seu Partido Trabalhista para proteger a economia, as fronteiras e a segurança do país, em seu primeiro grande discurso da campanha eleitoral do Reino Unido nesta segunda-feira.

Starmer é o favorito para vencer a eleição de 4 de julho, com as pesquisas dando ao Partido Trabalhista uma vantagem de dois dígitos sobre os conservadores no governo do atual primeiro-ministro, Rishi Sunak. Mas muitos eleitores continuam indecisos, e Starmer procurou abordar a percepção de que o Partido Trabalhista, de centro-esquerda, é mais fraco em defesa e segurança do que os conservadores de centro-direita.

“A própria base de qualquer bom governo é a segurança econômica, a segurança das fronteiras, a segurança nacional”, disse Starmer durante um discurso na cidade litorânea de Lancing, na costa sul da Inglaterra. “Essa é a base, o alicerce sobre o qual nosso manifesto e nossos primeiros passos serão construídos.”