Reino Unido teria de ter posição clara para eventual adiamento do Brexit, diz UE

Comissário para Questões Econômicas e Financeiras da União Europeia, Pierre Moscovici afirmou nesta quarta-feira que os 27 países que seguirão como membros do bloco após a saída do Reino Unido, o Brexit, poderiam atender a um pedido britânico para adiar a separação apenas se ele vier com alguma “clareza”.

Moscovici afirmou que a UE precisa “de alguma clareza mesmo para dar a eles algum esclarecimento” sobre a posição de Londres. Ele acrescentou, porém, que a porta está “certamente aberta”.

A saída do Reino Unido está prevista para 29 de março. Há especulações crescentes de que o governo britânico pode buscar o adiamento, já que o Parlamento rejeitou o acordo fechado pela premiê Theresa May com a UE.

Falando no Fórum Econômico Mundial em Davos, Moscovici disse: “Você não pode apenas dizer ‘bem, é 28 de março. Não chegamos ainda lá. Nos dê algum tempo’. É preciso esclarecer as opções.”

Moscovici também disse que seria “totalmente legítimo” que o Reino Unido realizasse uma segunda votação popular sobre a permanência na UE, “mas isso cabe aos britânicos decidir”. Fonte: Associated Press.