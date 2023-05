Reino Unido tem longas filas em aeroportos após problema em sistema de leitura de passaporte

Um problema técnico no sistema de portões eletrônicos provocou um cenário de caos em aeroportos de todo o Reino Unido neste sábado, 27. Devido a uma falha, as portas de escaneamento automático de passaportes pararam de funcionar, forçando os passageiros a ter seus passaportes verificados manualmente, o que provocou longas filas e atrasos.

O Ministério do Interior, agência governamental responsável pela imigração e fronteiras, disse que está trabalhando para corrigir um “problema no sistema de fronteiras em todo o país”, embora não tenha fornecido detalhes sobre o que causou o problema. Os operadores aeroportuários pediram paciência e pediram desculpas pelos atrasos.

Longas filas foram registradas em aeroportos como Manchester, no norte da Inglaterra, e Heathrow, em Londres, o aeroporto mais movimentado da Europa. O problema aconteceu justo em um dos fins de semana que se espera maior movimento em aeroportos do país, já que um fim de semana prolongado coincide com o início da semana de férias para a maioria das escolas no Reino Unido.

Um dos afetados foi o passageiro Marc Baret. Ele disse à BBC que havia reservado um voo de Chicago para Manchester via Heathrow, mas o voo foi cancelado. Ele tentou sair do aeroporto para pegar um trem e acabou em uma longa confusão de passaportes.

“Foi um caos absoluto no controle de passaportes”, disse ele. “Havia pessoas ficando muito frustradas e algumas pessoas tentaram furar filas. A polícia teve que entrar em ação e um dos passageiros desmaiou.

Os problemas, que começaram na noite de sexta-feira, 26. Os portões de passaporte eletrônico são barreiras automatizadas de autoatendimento feitas para acelerar o processamento de documentos de viagem. Usando a tecnologia de reconhecimento facial, o sistema verifica a identidade do viajante em relação aos dados armazenados no passaporte.

Existem agora 270 desses portões em 15 portos aéreos e ferroviários no Reino Unido, de acordo com o Ministério do Interior. Cerca de 86% das pessoas que entram no Reino Unido a cada ano são elegíveis para usar os portões eletrônicos, de acordo com o Ministério do Interior.

Heathrow e outros aeroportos prometeram fazer o possível para aliviar o congestionamento. “Estamos cientes de um problema nacional que afeta os eGates, que são operados pela Border Force”, disse Heathrow em comunicado. “Esse problema está afetando vários portos de entrada e não é específico de Heathrow. Nossas equipes estão trabalhando em estreita colaboração com a Border Force para ajudar a resolver o problema o mais rápido possível e temos colegas adicionais à disposição para gerenciar filas e fornecer bem-estar aos passageiros. Fonte: Associated Press.