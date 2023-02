Reino Unido: Sunak reorganiza e cria novos ministérios para impulsionar economia

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, reorganizou os ministérios responsáveis por negócios, energia, ciência e comércio, como parte de seu objetivo de impulsionar a economia lenta do país e tornar o Reino Unido uma superpotência de ciência e tecnologia.

De acordo com o governo, o novo departamento de energia “foi encarregado de garantir fornecimento de energia a longo prazo, reduzindo as contas e reduzindo a inflação pela metade” após a crise do custo de vida desencadeada pela invasão russa da Ucrânia. O antigo departamento de energia foi extinto por um governo conservador anterior, em 2016.

Os partidos de oposição questionaram as despesas envolvidas na criação de novos ministérios, citando uma estimativa do Institute for Government de 15 milhões de libras (US$ 18 milhões) por departamento em custos diretos.

Além dos ministérios, Sunak substituiu o presidente e o vice-presidente do partido conservador no Parlamento. Greg Hands, ex-ministro do Comércio, assume a presidência no lugar de Nadhim Zahawi, que foi demitido no mês passado depois de não esclarecer uma disputa fiscal multimilionária. Para a vice-presidência, Sunak nomeou Lee Anderson, ex-mineiro de carvão que se tornou legislador combativo da ala direita do Partido Conservador.

A reorganização de cargos e criação de novos ministérios fazem parte de uma tentativa do primeiro-ministro de impor o controle, em meio a escândalos éticos e críticas de colegas do partido conservador. Sunak prometeu restaurar a ordem e integridade do governo após três anos de instabilidade sob a gestão de seus antecessores. Fonte: