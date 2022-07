Reino Unido: Secretário Parlamentar renuncia e menciona falta de confiança

Na terceira renúncia na administração britânica nesta terça-feira, 5, Saqib Bhatti deixa o cargo de Secretário Privado Parlamentar do Reino Unido. A decisão foi informada em carta dirigida ao premiê Boris Johnson e publicada nas redes sociais.

No documento, Bhatti afirmou que os eventos recentes no Partido Conservador minaram a confiança pública em seus membros. “Tenho lidado com essas questões há algum tempo e minha consciência não me permite continuar apoiando este governo”, escreveu.

Mais cedo, Rishi Sunak e Sajid Javid renunciaram aos cargos de Ministro das Finanças do Reino Unido e Secretário do Estado para Saúde e Assistência Social, respectivamente.