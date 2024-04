Mundo Reino Unido reposiciona jatos de defesa e promete interceptar eventuais ataques do Irã a Israel

O Reino Unido reposicionou jatos de defesa e aviões-tanque de reabastecimento no Oriente Médio, informou o ministério de Defesa britânico no período da noite deste sábado, 13. Em comunicado, a pasta informa que as aeronaves vão interceptar eventuais ataques aéreos na região.

Segundo o ministério, o país insular europeu está trabalhando com aliados para evitar mais investidas, em resposta à crescente “ameaça” iraniana.