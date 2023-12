Mundo Reino Unido relata explosões e circulação de mísseis no Mar Vermelho

A autoridade de operações marítimas do Reino Unido (UKMTO) informou ter recebido relatos de que mísseis foram vistos e explosões ouvidas no Mar Vermelho nesta terça-feira, 26, na região próxima à cidade de Al Hudaydah, no Iêmen.

Segundo o órgão, o caso está sendo investigado e os navios que circulam pela região foram aconselhados a ter cautela e reportar qualquer atividade suspeita.