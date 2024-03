Reino Unido: premiê diz que país está migrando rumo ao ‘domínio das multidões’

O primeiro-ministro Rishi Sunak disse que o Reino Unido está indo rumo ao “domínio da multidão”, por causa das pressões criadas pelos protestos contra a guerra Israel-Hamas – palavras criticadas como alarmistas por um grupo de defesa dos direitos humanos.

Em reunião com líderes policiais na quarta-feira, Sunak disse que havia um “padrão de comportamento cada vez mais violento e intimidador” que visa “reprimir o debate livre e impedir que os representantes eleitos façam o seu trabalho”.

“Há um consenso crescente de que o ‘governo da multidão’ está substituindo o ‘governo democrático'”, disse o premiê, de acordo com uma transcrição divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro. “E temos que, coletivamente, todos nós, mudar isso urgentemente.”

Tom Southerden, da Anistia Internacional, disse, na quinta-feira, 29, que falar sobre o domínio da multidão é um exagero, desmedido, enquanto há o risco de se deslegitimar os direitos de protesto pacífico.

Protestos em massa atraem milhares de pessoas ao centro de Londres, quase semanalmente, para pedir um cessar-fogo no conflito que já matou mais de 30 mil palestinos no território controlado pelo Hamas, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. Israel diz que o Hamas matou 1.200 israelenses, a maioria civis, e sequestrou cerca de 250, no ataque de 7 de outubro.

No Reino Unido, as manifestações foram, majoritariamente, pacíficas, embora tenham gerado algumas dezenas de detenções por causa de cartazes e cantos que alegadamente apoiavam o Hamas, uma organização proibida na Grã-Bretanha. Organizações judaicas e parlamentares dizem que as marchas em massa criaram uma atmosfera intimidadora para os judeus londrinos – embora membros da comunidade judaica tenham estado entre os que participaram das manifestações em favor do cessar-fogo.

As divisões sobre o conflito em Gaza convulsionaram a política britânica. Alguns citaram medo por sua segurança, depois de receberem ameaças sobre as suas posições na guerra. Relatos de abusos antissemitas e antimuçulmanos na Grã-Bretanha aumentaram desde o ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro, que desencadeou a invasão de Gaza por tropas israelenses.