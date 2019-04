Reino Unido pode ratificar Brexit ou seguir no bloco, dizem autoridades da UE

Autoridades da União Europeia confirmaram na madrugada desta quinta-feira (hora local, noite de quarta-feira em Brasília) em Bruxelas que o Reino Unido conseguiu mais prazo para garantir os termos da saída do bloco, o Brexit. Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk disse que os britânicos podem ratificar o acordo ou mesmo desistir do Brexit, se assim o desejarem. Agora, o país terá até 31 de outubro para decidir sobre o assunto, com revisão do caso prevista para junho.

Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker disse esperar que o Reino Unido cumpra suas obrigações. Além disso, voltou a negar que exista a possibilidade de uma renegociação nos termos do acordo para a saída já fechado com Londres. Juncker afirmou que “provavelmente” o Reino Unido terá de realizar eleições europeias, já que estará ainda no âmbito da UE nos próximos meses. “É estranho, mas é a lei”, resumiu sobre as eleições parlamentares europeias marcadas para o fim de maio.

Tusk e Juncker concederam entrevista coletiva após o acordo para extensão no prazo para o Brexit, depois de uma longa reunião de lideranças do bloco, com a presença da premiê britânica, Theresa May.

Questionado sobre divergências internas no bloco sobre o tema, Tusk comentou que “é muito mais fácil” conseguir uma maioria entre os integrantes da UE do que na Câmara dos Comuns britânica, onde May tenta até agora em vão conseguir apoio para seu acordo no Brexit.